İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını çekiyor iddiası

İsrail'in, Türkiye'de bulunan büyükelçi Irit Lillian dahil tüm diplomatlarını geri çağırdığı iddia edildi.

İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Gazze'deki bombardımanlarda da sivil kayıpları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve bunun sonucunda Türkiye genelinde İsrail'e tepki gösterileri yapıldı. Protestolar nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, Türkiye'deki vatandaşlarına, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunurken, dün akşam da İstanbul Havalimanı'na gelen bazı İsrail vatandaşları ülkeden ayrıldı.