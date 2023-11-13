İsrail tankları ve askerleri Kudüs Hastanesi'ni abluka altına aldı

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının ve askerlerinin Kudüs Hastanesi'nin her yönüne konuşlandığını duyurdu. Hastanenin yakıtının bitmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtilirken, hastaların tahliyesi için hazırlıklar yapılıyor.

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin her yönüne İsrail tanklarının ve askerlerinin konuşlandığını duyurdu.

Filistin Kızılayı, yakıtın bitmesi nedeniyle dün hizmet dışı kalan Kudüs Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

İsrail tanklarının ve askerlerinin Kudüs Hastanesi'nin her yönüne konuşlandırıldığı belirtilen açıklamada, "Hastalar, aileleri ve sağlık personelinin tahliyesi için hazırlıklar sürerken bombardıman devam ediyor." ifadesine yer verildi.