İsrail tankları Al Quds hastanesini kuşattı

Filistin Kızılayı, İsrail ordusuna ait tankların Al Quds hastanesinin etrafını sardığını duyurdu. Hastanede bulunan hastaların, ailelerinin ve sağlık personelinin tahliyesi için hazırlıklar yapılıyor.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusuna ait tankların Al Quds hastanesinin etrafını sardığını duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail tankları ve askerleri her yönden Al Quds hastanesi yakınına konuşlandı. Bombardıman devam ederken; hastanede hastaların, ailelerinin ve sağlık personelinin tahliyesi için hazırlıklar sürüyor" denildi.