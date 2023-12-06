İsrail tankı ambulanslara ateş açtı

Filistin Kızılayı, İsrail tankının Gazze'nin güneyinde yaralılara müdahale sırasında ambulansların bulunduğu bölgeye atış yaptığı anların görüntüsünü yayınladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail tankının Gazze'nin güneyindeki Deir Al-Balah'ta yaralılara müdahale eden iki Filistin Kızılayı ambulansının bulunduğu bölgeyi hedef alması korkunç görüntülere sahne oldu" denildi. Görüntülerde, tankın ateş açması sonucu sağlık görevlileri ve sivillerin panik yaşadığı, ambulansların hızla bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.