İsrail Tahran'a Hava Saldırıları Başlattı

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İsrail, Tahran'ın bazı bölgelerine tahliye çağrısının ardından hava saldırılarına başladı. Başbakan Netanyahu, Tahran halkına bölgeyi terk etmeleri için acil uyarıda bulundu. İran hükümeti ise bu çağrıları düşmanın psikolojik operasyonları olarak değerlendirdi.

İsrail, Tahran'ın bazı bölgelerine yaptığı tahliye çağrısı sonrası hava saldırıları başlattı.

İran Devlet Televizyonu IRB'a yapılan saldırı canlı yayında ekranlara yansıdı.

Bu saldırı öncesi İsrail Savunma Bakanı, İran'ın devlet radyo televizyonunun yakında "ortadan kalkacağını" söylemişti.

16 Haziran öğle saatlerinde açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran halkına "tahliye" çağrısı yapmıştı.

Netanyahu ülkesinin hava kuvvetlerinin, Tahran üzerinde hava kontrolü sağladığını da savundu.

Netanyahu'nun ardından İsrail Ordusu Tahran'ın üçüncü bölgesindeki halkın "derhal" bölgeyi terk etmesi için "acil uyarı" yaptı.

İran Devlet Televizyonu da bu bölgede bulunuyordu.

İsrail ordu sözcüsü kentin üçüncü bölgesindeki bazı yerlerde yaşayanların bölgeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Açıklamada "Bölgedeki varlığınız, yaşamınızı tehlikeye atıyor" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın başkenti Tahran'ın bazı bölgelerinin hedef alınacağı açıklaması sonrası kent yollarında kaçış trafiği oluşuyor.

Tahran 22 ayrı bölgeye ayrılmış durumda ve üçüncü bölge kentin kuzeydoğusunda bulunuyor.

Kentin resmi internet sitesine göre bölgede 330 binden fazla kişi yaşıyor.

Üçüncü bölge şehrin yüzölçümünün % 4,5'ini kapsıyor.

İran hükümet sözcüsü tahliye çağrılarını "düşmanın psikolojik operasyonlarının parçası" olarak yorumladı.

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