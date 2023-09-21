İsrail, Suriye rejimine ait yapıları vurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri yakınlarındaki Suriye rejimine ait iki geçici yapıyı tankla vurduklarını açıkladı. İsrail, Suriye rejimini topraklarında yaşanan her türlü olaydan sorumlu tutarak İsrail'in egemenliğine karşı bir ihlali kabul etmeyeceğini belirtti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri yakınlarındaki Suriye rejimine ait iki geçici yapıyı tankla vurduklarını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Golan Tepeleri'nde İsrail ve Suriye arasında 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği savunulan Suriye rejimine ait iki geçici yapı dün tespit edildi.

İsrail ordusuna ait tanklar iki yapıyı bugün vurdu. İsrail ordusu, Suriye rejimini, "topraklarında yaşanan her türlü olaydan sorumlu tutarak İsrail'in egemenliğine karşı bir ihlali kabul etmeyeceğini" açıkladı.

İsrail ve Suriye, "1973 Arap-İsrail Savaşı" veya "Yom Kippur Savaşı" olarak bilinen çatışmayı sonlandıran ateşkes anlaşmasını 1974'te imzalamıştı.