İsrail, Suriye'nin Tartus iline füze saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin batısındaki Tartus iline füze saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Suriye yönetiminin haber ajansı SANA, İsrail'in Tartus'ta Suriye ordusuna ait bazı noktalara füze saldırısı düzenlediğini iddia etti. Saldırıda 2 asker öldü, 6 asker yaralandı ve maddi hasar meydana geldi.