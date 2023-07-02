İsrail, Suriye'nin Humus ilindeki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail güçlerinin Humus kentinin çevresindeki bazı noktaları hedef aldığı iddia edildi. Saldırıda sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi.