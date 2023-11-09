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İsrail, Suriye'nin güneyindeki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki bazı noktaları hedef aldığı belirtildi. İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.