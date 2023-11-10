İsrail, Suriye'deki İran uzantısını takip ediyor

İsrail ordusu, Suriye'deki bir İran 'uzantısının' İsrail'e karşı yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini ve İsrail'e yönelik saldırılardan Suriye rejimini sorumlu tuttuklarını duyurdu.

İsrail ordusu, Suriye'deki bir İran "uzantısının" İsrail'e karşı yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini ve İsrail'e yönelik saldırılardan Suriye rejimini sorumlu tuttuklarını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'deki bir İran uzantısının İsrail'e karşı yürüttüğü çalışmaların yakından takip edildiği" belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İran "uzantısının" hangi örgüt veya taraf olduğuna dair bilgi verilmezken, "Bu terör örgütünün adı ne olursa olsun, İsrail devletine karşı düzenlenen terör saldırılarının tüm sorumluluğu Suriye rejimine aittir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail'i hedef almaya yönelik her girişime güçlü şekilde karşılık verileceği kaydedildi.

İsrail ordusu bu sabah, ülkenin güneyindeki Eilat kentine 8 Ekim'de insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıya karşılık Suriye'de bir "örgütü" hedef aldığını duyurmuştu.

Eilat saldırısından "tamamen Suriye rejiminin sorumlu olduğu" ifade edilen açıklamada, söz konusu örgütün ismine ise yer verilmemişti.