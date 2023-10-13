İsrail, Suriye'deki Havalimanlarına Füze Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Suriye'deki iki havalimanına düzenlediği füze saldırıları kınandı. Şam'da düzenlenen protestoda Filistinlilere destek dile getirildi. Suriye ordusunun açıklamasına göre, İsrail Şam ve Halep vilayetindeki havalimanlarını hedef aldı.

ŞAM, 13 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Suriye'deki iki havalimanına düzenlediği füze saldırılarını kınamak ve Filistinlilere desteklerini dile getirmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen protestoya katılan insanlar, 12 Ekim 2023.

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamaya dayandırılarak resmi medya organlarında yayımlanan haberlere göre, İsrail Perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam ve kuzeydeki Halep vilayetinde bulunan iki uluslararası havalimanını hedef alan füze saldırıları düzenledi. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)