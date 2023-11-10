İsrail, Suriye'deki bir örgütü vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün Eliat'taki bir okulun İHA ile vurulmasına karşılık olarak Suriye'deki bir 'örgütü' vurduğunu duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün Eliat'taki bir okulun İHA ile vurulmasına karşılık olarak Suriye'deki bir 'örgütü' vurduğunu duyurdu.

IDF'in bugün yaptığı açıklamasında, Suriye topraklarında bir saldırı gerçekleştirdiğini belirterek "IDF, Eilat'a İHA fırlatılmasına tepki olarak Suriye içinde saldırı gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce IDF, dün (Perşembe) Eilat'a İHA fırlatarak şehirdeki bir okula saldıran Suriye'deki örgütü vurdu" denildi.