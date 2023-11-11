İsrail, sivillerin geçişi için tahliye koridorunu açacak
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İsrail, bugün sivillerin geçişi için güneye doğru tahliye koridorunun açık olacağını duyurdu. Ayrıca Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde saldırılara 4 saatlik ara verileceği belirtildi.
İsrail, bugün yerel saatle 09.00-16.00 arası sivillerin geçişi için güneye doğru tahliye koridorunun açık olacağını duyurdu. İsrail ayrıca Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde saldırılara 4 saatlik ara vereceğini açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bugün yaptığı açıklamasında, "Tahliye koridoru, Gazze Vadisi'nin güneyine doğru Selahaddin ekseni üzerinden 09.00-16.00 saatleri arasında sivillere açık kalacak.
Selahaddin Ekseni üzerinden güneye doğru tahliyeyi teşvik etmek amacıyla bugün saat 10: 00-14: 00 arasında Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde askeri operasyona taktiksel bir ara verilecek" denildi. İsrailli yetkililer, Gazzelilerin deniz kıyısına gidebileceğini ve oradan aynı kıyı şeridi boyunca güneye inebileceğini vurguladı.