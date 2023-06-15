İsrail Şirketi Alman Hava Kuvvetleri'ne Elektronik Harp Sistemleri Tedarik Edecek

İsrail'in savunma elektroniği şirketi Elbit Systems, Alman Hava Kuvvetleri'ne elektronik harp hava savunma sistemleri tedarik etmek üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Sistemler, Alman Hava Kuvvetleri'ne ait CH-53 Sea Stallion ağır yük nakliye helikopterlerinde kullanılacak.

KUDÜS, 15 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in savunma elektroniği şirketi Elbit Systems, Alman Hava Kuvvetleri'ne elektronik harp hava savunma sistemleri tedarik etmek üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

İsrailli şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre sistemler, Alman Hava Kuvvetleri'ne ait CH-53 Sea Stallion ağır yük nakliye helikopterlerinde kullanılacak. Bu helikopterler ABD'li havacılık şirketi Sikorsky Aircraft tarafından tasarlanıp üretiliyor.

Fransız Airbus Helikopterleri şirketi aracılığıyla gerçekleştirilen anlaşma, dijital radar uyarı alıcıları, elektronik harp kontrolörleri, radar karıştırma reflektörleri ve işaret fişeklerinin karşı önlem sistemlerini içeriyor.

Elbit, dijital radar uyarı alıcısı ve elektronik harp kontrolörü sistemlerinin yoğun bir elektronik harp ortamında bile birçok tehdit türünü hızla tespit edip doğru konumlandırabildiğini duyurdu.