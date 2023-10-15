İsrail, Sderot'taki Yahudi yerleşimcileri tahliye ediyor

İsrail, Gazze Şeridi sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot'ta yaşayan İsraillilerin tahliyesini sürdürüyor.

İsrailli yetkililer, Sderot'taki bir okula otobüsler getirerek, yüzlerce Yahudi yerleşimciyi ülkenin orta ve kuzeyindeki otellere ve evlere nakletti.

Otobüslerle nakledilen Yahudi yerleşimci sayısı ise bilinmiyor.

İsrail, gazetecilere Yahudilerin bölgeden çıkışını görüntülemeleri çağrısında bulundu.

The Jerusalem Post'un haberine göre, bölgedeki 30 bin kişilik nüfusun çoğu şimdiden evlerini terk etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sivilleri hedef almasına tepki olarak Sderot'un roketlerle bombalandığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nden onlarca roketin düştüğü Sderot, Kassam Tugayları'na bağlı unsurların 7 Ekim'deki sızma operasyonunun ardından İsrail ordusuyla yoğun çatışmalara sahne olmuştu.

Yaklaşık 31 bin nüfuslu sınır kenti Sderot'un Belediye Başkanı Alon Davidi 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine çatışmalar nedeniyle şehrin tüm sakinlerini organize bir şekilde tahliye etmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail hükümeti de Gazze'den roket saldırılarına maruz kalan bölgeyi boşaltma kararı almıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirmişti.