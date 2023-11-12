İsrail Savunma Kuvvetleri Shati mülteci kampında çatışmalara başladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'nin sahil kesiminde bulunan Shati mülteci kampında çatışmaların yaşandığını duyurdu. IDF, Hamas altyapılarını tespit ederek ortadan kaldırdı ve sivillerin güvenli bir eksenden tahliye edilmesine izin verdi. Sivillerin tahliyesi sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldı ve askerler tank ateşiyle karşılık verdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'nin sahil kesiminde bulunan Shati mülteci kampında çatışmaların yaşandığını duyurdu.

IDF'ten yapılan açıklamada, "IDF, Shati kampı içindeki güçlerle savaşmaya başladı. Faaliyetin bir parçası olarak kuvvetler, Hamas altyapılarını tespit etti ve ortadan kaldırdı. Çatışmalardan birinde, Givat Tugayı Muharebe Ekibi savaşçıları binada sivilleri tespit etti, kuvvetler sivillerin güvenli bir eksenden tahliye edilmesine izin verdi. Sivillerin tahliyesi sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldı. Askerler tahliye eksenini korumak için tank ateşi ile karşılık verdi" denildi.