İsrail Savunma Kuvvetleri, Refah kentinde 2 rehineyi kurtardı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Refah kentine düzenlenen operasyon kapsamında 2 rehinenin kurtarıldığını duyurdu. Rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kimlikleri Fernando Simon Marman (60) ve Louis Har (70) olarak açıklandı.

IDF, bugün yaptığı açıklamada Refah kentine düzenlenen operasyon sırasında 2 İsrailli rehinenin kurtartıldığını belirterek, "İki İsrailli rehine Refah'ta gece düzenlenen bir operasyonla kurtarıldı. IDF, ISA ve İsrail Polisinin ortak operasyonu sırasında Kibbutz Nir Yitzhak'tan Fernando Simon Marman (60) ve Louis Har (70) isimli 2 rehine kurtarıldı. Her ikisinin de sağlık durumu iyi ve daha ileri tıbbi muayene için İsrail'e nakledildiler" ifadelerini kullandı.