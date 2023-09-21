İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait tank hurdalıkta bulundu

İsrail Polisi, Eliakim bölgesinde bulunan İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ait eğitim üssünden çalınan 65 ton ağırlığındaki tankın hurdalıkta bulunduğunu duyurdu. Polis ve İsrail Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı

İsrail polisinden dün yapılan açıklamada, 'Savunma Bakanlığı'ndan Eliakim Kavşağı yakınlarındaki bir IDF eğitim üssünden çalınan bir tankla ilgili ihbar alındı. İhbar üzerine polis memurları arama çalışmalarına başladı ve kısa bir süre sonra tankı Nesher bölgesindeki bir hurdalıkta buldu. Yapılan ön incelemeler tankın çalışır durumda olmadığını göstermektedir' denildi. İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail Polisi, olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor.

Polisin sosyal medya paylaşımının altına yapılan yorumlarda, kullanıcılar olaya tepki gösterdi. Çalınan şeyin bir tank olduğunu vurgulayan sosyal medya kullanıcıları, 'Görülmeden bir tankı çalmak ne kadar olağanüstü. Tankı hurdalıkta bulmanız iyi olmuş' ifadelerini kullandı.

Tankın, İsrail yapımı Merkava modeli olduğu açıklandı. Merkavaların birim maliyeti 4.5 milyon dolar, ağırlığı ise 65 ton olarak bilinmektedir.