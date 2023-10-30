İsrail Savunma Kuvvetleri Lübnan ve Suriye'ye Yanıt Verdi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan ve Suriye'den kendilerine saldırı düzenlendiğini ve buna yanıt verdiklerini duyurdu. Ordu, Suriye ve Lübnan topraklarında düzenlenen hava saldırılarının görüntülerini de paylaştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan ve Suriye'den kendilerine saldırı düzenlendiğini ve buna yanıt verdiklerini duyurdu. Ordu, Suriye ve Lübnan topraklarında düzenlenen hava saldırılarının görüntülerini de paylaştı.

IDF'ten yapılan açıklamada, 'Hava Kuvvetlerine ait bir uçak, İsrail topraklarına yönelik saldırılara karşılık olarak Lübnan topraklarındaki terör örgütü Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Saldırıya uğrayan hedefler arasında terörizmi yönlendirmeye yönelik altyapılar ve örgütün askeri altyapıları da yer aldı. Ayrıca IDF'e ait savaş uçağı, Suriye topraklarından İsrail'e fırlatmaların yapıldığı rampalara saldırdı' denildi.