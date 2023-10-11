İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın İsrail hava sahasını ihlal ettiği iddialarını yalanladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan tarafından İsrail hava sahasının ihlal edildiği yönündeki haberleri yalanlayarak, 'Şu an itibariyle sızma ihtimal dışı' dedi. İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yerinde sirenlerin devreye girmesinin ardından açıklama yapan IDF, İsrail'in kuzeyinde daha önce verilen İHA'lar ile sızma yapıldığı yönündeki uyarıların yanlış alarm olduğunu belirterek, 'Şu an itibariyle sızma ihtimal dışı' dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan tarafından İsrail hava sahasının ihlal edildiği yönündeki haberleri yalanlayarak, "Şu an itibariyle sızma ihtimal dışı" dedi.

İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yerinde sirenlerin devreye girmesinin ardından açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan tarafından İsrail hava sahasının ihlal edildiği yönündeki haberleri yalanladı. IDF, İsrail'in kuzeyinde daha önce verilen İHA'lar ile sızma yapıldığı yönündeki uyarıların yanlış alarm olduğunu belirterek, "Şu an itibariyle sızma ihtimal dışı" dedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Lübnan tarafından İsrail hava sahasının ihlal edildiği iddia edilerek, Lübnan'dan İsrail'e uçan 15-20 kadar İHA'nın tespit edildiği öne sürülmüştü. - TEL AVİV