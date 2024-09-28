İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerine Saldırdı

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca Lübnan'ın birçok bölgesini hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamada, "IDF, Hizbullah'ın Lübnan'daki askeri kabiliyetlerine ve altyapısına saldırmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

IDF'ten yapılan açıklamada, "Gece boyunca savaş uçakları, Kuzey Komutanlığı'nın yönetiminde, silahların depolandığı binalara, İsrail Devleti'ni hedef alan rampalara ve terör örgütü Hizbullah'a mensup teröristlerin faaliyet gösterdiği askeri binalara saldırdı. Yukarı Celile bölgesinde kısa bir süre önce harekete geçirilen uyarıların ardından, Lübnan topraklarını geçen yaklaşık 10 roket tespit edildi ve bunlardan bazıları durduruldu. IDF, Hizbullah'ın Lübnan'daki askeri kabiliyetlerine ve altyapısına saldırmaya, zarar vermeye ve bozmaya devam etmektedir" denildi.

Saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarının öldürüldüğüne dikkat çekilerek, "Savaş uçakları Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki füze biriminin komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail adlı teröristleri vurarak öldürdü. Onlarla birlikte Hizbullah'ın diğer komutanları ve teröristleri de ortadan kaldırıldı. Terörist Muhammed Ali İsmail, İsrail Devleti topraklarına roket fırlatılması ve geçtiğimiz Çarşamba günü ülkenin merkezine karadan karaya bir füze fırlatılması da dahil olmak üzere, kendi bölgesinden İsrail Devleti topraklarına yönelik birçok terör eyleminden sorumluydu. Bu suikast, Hizbullah'ın füze ve roket biriminin başındaki terörist İbrahim Muhammed Kabisi'ye ve Hizbullah'ın füze ve roket birimindeki diğer üst düzey yetkililere düzenlenen suikastlara eklenmiştir. IDF, terör örgütü Hizbullah'a karşı güç ve kararlılıkla hareket etmeye, terör örgütünün üst düzey üyelerine zarar vermeye ve onları ortadan kaldırmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.