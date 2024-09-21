İsrail Savunma Kuvvetleri Lübnan'a Saldırdı: 180 Hedef Vuruldu

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'da gün boyu süren saldırılarda 180 noktanın vurulduğunu ifade ederek, Lübnan'dan İsrail'e 90 roket atıldığını açıkladı.

IDF bugün gün boyu süren saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 180 hedef ve binlerce fırlatma namlusu söküldü: IDF, Güney Lübnan'da bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün boyunca Yukarı Celile, Golan Tepeleri ve Safed bölgesinde çalan sirenlerin ardından, Lübnan'dan İsrail topraklarına geçen yaklaşık 90 roket tespit edildi. Ayrıca, IDF topçuları Güney Lübnan'da bir dizi alanı vurdu. IDF, Hizbullah'ın yeteneklerini ve terör altyapısını söküp yok etmek için çalışmaya devam edecek" denildi.