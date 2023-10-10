İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas Sözcüsünün Evinin Vurulduğunu Açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida'nın Gazze Şeridi'ndeki evinin vurulduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Hamas'ın üst düzey isimleri hedef alınmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida'nın Gazze Şeridi'ndeki evinin vurulduğu aktarıldı.

Ubeida'nın saldırı sırasında evde olup olmadığı bilinmiyor. - GAZZE