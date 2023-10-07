İsrail Savunma Kuvvetleri: Hamas İsrailli askerleri esir aldı

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Rear Adm. Daniel Hagari, Hamas'ın İsrailli askerleri esir aldığını doğruladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik operasyonu devam ederken İsrail'den esir askerlerine yönelik açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Rear Adm. Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrailli askerlerin Gazze Şeridi'nde esir tutulduğunu doğruladı. Çatışmalarda İsrailli askerlerin öldürüldüğünü belirten Hagari, öldürülen rehinelerin veya askerlerin sayısı hakkında herhangi bir rakam vermedi. İsrail'in güneyinde hala 22 noktada çatışmaların sürdüğünü ifade eden Hagari, halihazırda Gazze sınırında olan 31 tabura ek olarak 4 tümenin daha Gazze sınırına konuşlandırıldığını söyledi. - TEL AVİV