İsrail Savunma Kuvvetleri Hamas'a Ait 17 Yerleşkeyi Vurdu
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Demir Kılıçlar Operasyonu kapsamında Hamas'a ait 17 askeri yerleşke ile 4 karargahın vurulduğunu duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Demir Kılıçlar Operasyonu kapsamında Hamas'a ait 17 askeri yerleşke ile 4 karargahın vurulduğunu duyurdu.
İsrail ordusunun Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na karşı başlattığı Demir Kılıç Operasyonu devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, son birkaç saat içinde Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 17 askeri yerleşke ve 4 operasyonel karargahın vurulduğu duyuruldu. Hamas'a ait noktaların vurulduğu anların görüntüleri paylaşıldı. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya