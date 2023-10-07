İsrail Savunma Kuvvetleri Hamas'a Ait 17 Yerleşkeyi Vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri, Demir Kılıçlar Operasyonu kapsamında Hamas'a ait 17 askeri yerleşke ile 4 karargahın vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na karşı başlattığı Demir Kılıç Operasyonu devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, son birkaç saat içinde Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 17 askeri yerleşke ve 4 operasyonel karargahın vurulduğu duyuruldu. Hamas'a ait noktaların vurulduğu anların görüntüleri paylaşıldı. - TEL AVİV