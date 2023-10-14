İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'ye karadan baskınlar düzenledi

İsrail'in güneyinde, İsrail-Gazze sınırı yakınlarında zırhlı bir araçtan inen İsrail askerleri, 13 Ekim 2023. (Fotoğraf: JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

SDEROT, 14 Ekim (Xinhua) -- İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Cuma günü Gazze'de yaşayan sivillerden 24 saat içinde güneye doğru geçmelerini istedi. Geniş çaplı kınamalara neden olan bu çağrının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri, kuşatma altındaki Filistin bölgesine karadan "belirli hedeflere baskınlar" düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in güneyinde, İsrail-Gazze sınırı yakınlarında konuşlanmış bir İsrail askeri ve zırhlı ara, 13 Ekim 2023. (Fotoğraf: JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

İsrail'in güneyinde, İsrail-Gazze sınırı yakınlarında konuşlandırılmış bir zırhlı araca binen bir İsrail askeri, 13 Ekim 2023. (Fotoğraf: JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

İsrail'in güneyinde, İsrail-Gazze sınırı yakınlarında konuşlanmış İsrail askerleri, 13 Ekim 2023. (Fotoğraf: JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

İsrail'in güneyinde, İsrail-Gazze sınırı yakınlarında konuşlanmış bir İsrail askeri ve zırhlı ara, 13 Ekim 2023. (Fotoğraf: JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)