İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'ye karadan baskınlar düzenledi
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), kuşatma altındaki Filistin bölgesine karadan "belirli hedeflere baskınlar" düzenlediğini açıkladı.
SDEROT, 14 Ekim (Xinhua) -- İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Cuma günü Gazze'de yaşayan sivillerden 24 saat içinde güneye doğru geçmelerini istedi. Geniş çaplı kınamalara neden olan bu çağrının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri, kuşatma altındaki Filistin bölgesine karadan "belirli hedeflere baskınlar" düzenlediğini açıkladı.
Kaynak: Xinhua / Dünya