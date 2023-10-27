İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze'ye 250'den fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri İsrail Savunma Kuvvetleri, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 250'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu, çatışmaların 21. gününde Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri dün gece Hamas'ın Han Yunus Taburu Komutanı Madhat Mubaşir'in öldürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mübaşir'in keskin nişancı saldırılarında yer aldığını ve İsrail kasabalarına karşı kullanılan büyük patlayıcılardan sorumlu olduğunu söyledi. Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 250'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. - GAZZE