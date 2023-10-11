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İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ni kuşatma faaliyetlerini paylaştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın saldırısı sonrası Gazze Şeridi'nin kuşatılmasına yönelik yapılan faaliyetlerin yer aldığı görüntüleri paylaştı. IDF'ten yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin ve komutanlarının yaptıkları konuşmalar, tankların ve askeri araçların ilerleyişi yer aldı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas'ın düzenlediği saldırı sonucu Gazze Şeridi'nin tamamen kuşatılması emrini verdiğini söylemişti.