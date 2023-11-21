İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde operasyon düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde düzenlenen karar operasyonuna ilişkin görüntüleri paylaştı.

IDF'ten yapılan açıklamada, "162. Tümen bu gece Cibaliye'nin kuşatılmasını tamamladı ve saldırının devamı için hazır. Bölgedeki altyapı imha edildi. 215'in topçu kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin uçakları Cibaliye bölgesinde faaliyetlerde bulundu. Kuvvetler, savaş uçakları ve uzaktan kumandalı uçaklar yardımıyla hedeflere saldırdı" denildi.