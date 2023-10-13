İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'deki Sivil Halka Tahliye Çağrısı Yaptı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de bulunan sivil halka kendi güvenlikleri için Wadi Gaza'nın güneyindeki bölgeye taşınmaları çağrısında bulundu. IDF, Hamas teröristlerinin sivillerin yaşadığı binaların içinde saklandığını belirterek, önemli operasyonların devam edeceğini ve sivillere zarar vermemek için çaba sarf edileceğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün Gazze'de bulunan sivil halka tahliye çağırısında bulundu. IDF, bölge halkının Wadi Gaza'nın güneyindeki bölgeye çekilmeleri gerektiğini ifade etti.

IDF, bugün yaptığı açıklamada Gazze'de bulunan sivil halka kendi güvenlikleri için haritada gösterildiği gibi Wadi Gaza'nın güneyindeki bölgeye taşınmaları gerektiği çağrısında bulundu. IDF, "Hamas terör örgütü, İsrail Devleti'ne karşı savaş açmıştır ve Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölgedir.

Bu tahliye kendi güvenliğiniz içindir.

Gazze şehrine ancak buna izin veren başka bir duyuru yapıldığında dönebileceksiniz. İsrail Devleti ile aranızdaki güvenlik çitinin bulunduğu bölgeye yaklaşmayın" ifadelerini kullandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

IDF ayrıca "Hamas teröristleri Gazze Şehri'nde evlerin altındaki tünellerde ve Gazzeli masum sivillerin yaşadığı binaların içinde saklanmaktadır. Gazze şehrindeki siviller, kendi güvenliğiniz ve ailelerinizin güvenliği için güneyi boşaltın ve sizi canlı kalkan olarak kullanan Hamas teröristlerinden uzaklaşın. Önümüzdeki günlerde IDF Gazze Şehri'nde önemli operasyonlar gerçekleştirmeye devam edecek ve sivillere zarar vermemek için yoğun çaba sarf edecektir" açıklamasını yaptı.