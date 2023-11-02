İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze'de kara operasyonlarına devam ediyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'nin kuzeyinde başlattığı kara operasyonlarında devam ediyor. IDF'ten yapılan açıklamada, "IDF güçleri teröristlerle uzun süreli çatışmalara girdi. Çatışmanın sonunda, düzinelerce terörist öldürüldü" denildi.

IDF'ten kara operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Gece boyunca Golani Tugayı'ndan IDF savaşçıları ve zırhlı kuvvetler, kendilerine tanksavar ateşi açan, patlayıcı düzenekler yerleştiren ve el bombaları atan terörist gruplarla çatıştı. Uzun süren çatışmaların ardından düzinelerce terörist öldürüldü" denildi. IDF, operasyona hava kuvvetlerinden bir savaş uçağı ve donanmadan bir geminin de operasyona destek sağladığını açıkladı.