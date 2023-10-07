İsrail Savunma Kuvvetleri: Demirden Kılıçlar operasyonu başlattık

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık 'Demirden Kılıçlar' operasyonunu başlattığını duyurdu. IDF açıklamasında "IDF, bu sabah Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan birleşik saldırıya karşı İsrailli sivilleri korumak için geniş çaplı bir operasyon başlatıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya