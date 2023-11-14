İsrail Savunma Kuvvetleri 200 Bin Gazzeliyi Güneye Taşıdı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 5 Kasım'dan itibaren 200 bin Gazzelinin IDF'in açtığı tahliye koridorlarını kullanarak güneye gittiğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 5 Kasım'dan itibaren 200 bin Gazzelinin IDF'in açtığı tahliye koridorlarını kullanarak güneye gittiğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik İletişim Koordinatörü John Kirby, 10 Kasım'da açıklama yaparak İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılara günlük 4 saatlik ara vereceğini ve buradaki Gazzelilerin güneye taşınmasını sağlayacak iki tahliye koridorunun günlük açılacağını duyurmuştu. IDF dünkü açıklamasında "5 Kasım'dan bu yana 200.000'den fazla Gazzeli, IDF'nin tahliye koridorları üzerinden güneye taşındı. IDF, Gazzeli sivilleri güvenlikleri için geçici olarak güneye taşınmaya teşvik etmeye devam ediyor" denildi.

IDF, günlük olarak açıklama yaparak tahliye koridorlarının ne kadar süre açık kalacağına dair duyuru yapıyor ve saldırılara ara vereceğini belirtiyor.