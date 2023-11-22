İsrail savunma güçleri Gazze'deki Jabaliya ve Shejaiya bölgelerindeki sivillere Güneye geçmeleri çağrısında bulundu

Israil savunma güçleri Gazze'deki Jabaliya ve Shejaiya bölgelerindeki sivillere açık olan günlük insani koridoru kullanarak Güneye geçmeleri çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Jabaliya şehri ve Gaza Şehri'ndeki Shejaiya mahallesindeki sivillere, bugün saat 16:00'a kadar açık olan günlük insani koridor boyunca güneye doğru hareket etmeleri yönünde çağrıda bulunuyor.

Ordu, Jabaliya'da Hamas'ın güçlü olduğu bölgelere yönelik ilerleyişini sürdürüyor ve muhtemelen bir sonraki adım olarak Shejaiya'ya girmeyi planlıyor.

Ayrıca, bugünkü taktiksel aranın Khan Younis'in Jourat al-Lot ve Batn al-Sameen mahallelerinde uygulanacağını duyurdu. Bu tür güvenlik önlemleri, bölgedeki gerilimi azaltma ve sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine olanak tanıma amacını taşımaktadır.