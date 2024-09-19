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İsrail Savunma Bakanı: Savaşta Yeni Bir Aşamanın Başlangıcındayız

İsrail Savunma Bakanı: Savaşta Yeni Bir Aşamanın Başlangıcındayız
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin kuzeyindeki toplulukların güvenli geri dönüşünü sağlamak amacıyla yeni bir savaş aşamasına başladıklarını duyurdu.

İSRAİL Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin kuzeyindeki toplulukların bölgeye güvenli geri dönüşünü amaçladıklarını belirterek, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcındayız" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, yaptığı açıklamada, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcındayız. Kuzey bölgesine kaynak ve güç tahsis ediyoruz ve görevimiz açık. İsrail'in kuzeyindeki toplulukların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak. Bunun için de güvenlik durumunun değişmesi gerekiyor" dedi.

Lübnan, İsrail'in kuzeyinde yer alıyor. İsrail resmi makamları, Lübnan'daki saldırıları henüz resmi ağızdan doğrulamadı ya da üstlenmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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