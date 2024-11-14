İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan Açıklaması: Ateşkes Yok

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Kuzey Komutanlığını ziyaret etti. Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz ve savaş hedeflerine ulaşılana kadar Beyrut'ta ve Lübnan'ın geri kalanında Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz. Biz buradayken, Beyrut'ta terörist altyapısı çöküyor. Devam edeceğiz ve Hizbullah'ı her yerde vuracağız" dedi.