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İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a Şaşırtıcı Saldırı Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a Şaşırtıcı Saldırı Açıklaması
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Ekim'deki İran füze saldırısına karşılık olarak ölümcül ve şaşırtıcı bir saldırı yapacaklarını belirtti.

İSRAİL Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısına verilecek yanıta ilişkin açıklama yaparak, 'ölümcül, hassas ve şaşırtıcı' bir saldırı gerçekleştireceklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail saldırdığında İran'ın 'başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını' öne sürerek, saldırının 'ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı' olacağını ifade etti.

Gallant, askeri komuta kademesinin İran'a saldırı konusuna odaklanmış olduğunu belirterek, İran'ın düzenlediği saldırının 'agresif' olduğunu fakat hatalı oldukları için 'başarısız' olduğunu savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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