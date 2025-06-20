İsrail Savunma Bakanı'ndan Hizbullah'a Sert Uyarı

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, "Hizbullah genel sekreteri seleflerinden ders almıyor" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarına cevap verdi. Katz, "Hizbullah genel sekreteri seleflerinden ders almıyor ve İranlı diktatörün emirleri doğrultusunda İsrail'e karşı harekete geçmekle tehdit ediyor. Lübnanlı vekile dikkatli olmasını ve İsrail'in kendisini tehdit eden teröristlere karşı sabrının tükendiğini anlamasını tavsiye ediyorum. Eğer terör varsa, Hizbullah da olmayacaktır" ifadelerini kullandı.