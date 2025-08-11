İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e Suikast Tehdidi
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast tehdidini tekrar dile getirdi. Katz, Hamaney'in dikkatli olması gerektiğini belirtti.
İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, haziran ayında 12 gün süren saldırılar sırasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelttiği suikast tehdidini yineledi.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce suikast teşebbüsünde bulunduklarını söylediği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i tekrar suikastla tehdit etti. Katz, "Hamaney'e sığınağından çıktığında ara sıra gözlerini gökyüzüne kaldırmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya