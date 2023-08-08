İsrail Savunma Bakanı Lübnan'ı tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı uyararak, Lübnan'ı çatışma durumunda 'taş devrine çevireceklerini' söyledi. Gallant, savaş istemediklerini ancak egemenliklerini korumak için gereken her şeyi yapacaklarını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, herhangi bir çatışma durumunda Lübnan'ı "taş devrine çevirmekle" tehdit ederek, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı "herhangi bir hata yapmaması" konusunda uyardı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Lübnan sınırına ziyarette bulunan Gallant, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrallah'a seslendi.

Gallant, "Geçmişte hatalar yaptın ve ağır bedeller ödedin. Eğer burada bir gerilim veya çatışma çıkarsa Lübnan'ı taş devrine çeviririz." ifadelerini kullandı.

"Biz savaş istemiyoruz ancak egemenliğimizi, askerlerimizi ve vatandaşlarımızı korumaya hazırız." diyen Gallant, gerekli olduğu takdirde tüm askeri güçlerini kullanabileceklerini ifade etti.

Öte yandan, Gallant'ın açıklamalarına ilişkin Hizbullah tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah örgütü ile İsrail arasındaki askeri çatışma nedeniyle 12 Temmuz 2006'da başlayan ve 33 gün süren savaşta, 60 civarında İsrailli, binden fazla Lübnanlı ölmüş ve 100 binden fazla Lübnanlı sivil evlerinden olmuştu.

Savaş, 14 Ağustos 2006 tarihinde ilan edilen ateşkes ile son bulmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı taraflarca onaylanmış ve Lübnan'ın güneyine Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin konuşlandırılmasına karar verilmişti.