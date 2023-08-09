İsrail Savunma Bakanı Lübnan Hizbullahı'na tehditler savurdu

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan Hizbullahı ile çıkabilecek bir savaşın Lübnan'ı 'taş devrine' geri döndüreceğini söyledi. Gallant, sivilleri, askerleri ve egemenliği korumaya hazır olduklarını belirtti.

- İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Lübnan Hizbullahı'na: "Lübnan'ı Taş Devri'ne geri döndürürüz"

TEL AVİV - İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasında çıkabilecek bir savaşın Lübnan'ın "taş devrine" geri dönmesiyle sonuçlanacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün İsrail-Lübnan sınırında İran destekli Lübnan Hizbullahı ile haftalardır süren çatışmaların ardından yayınladığı video mesajla açıklamalarda bulundu. Gallant, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hassan Nasrallah'a seslendiği mesajında, "Hata yapma. Biz savaş istemiyoruz. Ancak sivillerimizi, askerlerimizi ve egemenliğimizi korumaya hazırız" dedi. Geçmişte Lübnan Hizbullahı'nın hatalar yaptığını ve bunun sonucunda da ağır bedeller ödediğini ifade eden Gallant, "Eğer burada bir gerginlik ya da çatışma çıkarsa, Lübnan'ı Taş Devri'ne geri döndürürüz" şeklinde konuşarak İsrail'in, tüm gücünü gerektiği takdirde Lübnan Hizbullahı'nı ve Lübnan'ı yok etmek için kullanmaktan çekinmeyeceğini sözlerine ekledi.

Lübnan Hizbullahı'ndan Gallant'ın bu tehdidine karşı henüz bir açıklama gelmedi.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'ne bağlı barış güçleri 1978 yılından bu yana İsrail ile Lübnan arasındaki sınır bölgesini izliyor. İki ülke arasındaki en son savaş 2006 yılında çıkarken 1 ay sürmüş, o zamandan bu yana sınır boyunca tekrar eden gerginlikler yaşanmıştı.