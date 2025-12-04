İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Mossad Başkanlığı'na Atanan Goffman'a Tebrik

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Tümgeneral Roman Goffman'ın Mossad'ın yeni başkanı olarak atanmasını memnuniyetle karşıladığını" belirterek, "Goffman'ın operasyonel tecrübesi ve liderlik niteliklerinin İsrail'e stratejik avantaj sağlayacağını" ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tümgeneral Roman Goffman'ı Mossad'ın yeni başkanı olarak atama kararını kutladı. Katz, Goffman'ın "son derece yetenekli bir subay ve temas kurmayı hedefleyen gerçek bir savaşçı" olduğunu belirterek, İsrail ordusunun ön saflarında edindiği kapsamlı operasyonel ve istihbarat tecrübesine vurgu yaptı.

Goffman'ın, Zırhlı Birlikler'deki görevlerinden Yeniden Doğuş Savaşı sırasında başbakanın askeri sekreterliğine uzanan kariyerinde "olağanüstü kişisel ve profesyonel yetenekler" sergilediğini kaydeden Katz, 7 Ekim saldırıları sabahı Gazze Cephesi'nde Hamas'a karşı çatışmalara katılmasının da bunun açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bakan Katz, Goffman'ın sahada temas sağlayan ve öncülük eden bir komutan olarak sahip olduğu niteliklerin, Mossad'ın başında bulunduğu dönemde İsrail'e "düşmanlara karşı her alanda önemli avantaj sağlayacağını" ve ülkenin müttefikleriyle ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliği için yeni görevinde kendisiyle yakın iş birliği içinde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Onun başarısı bizim başarımızdır" ifadelerini kullandı.