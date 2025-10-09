Haberler

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasından Memnuniyet Duydu

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasından Memnuniyet Duydu
Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin memnuniyetini dile getirerek, anlaşmanın esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasını içerdiğini belirtti. Katz, Netanyahu ve Trump'a teşekkür etti.

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasını kapsayan anlaşma dolayısıyla tebriklerini iletti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'a anlaşmaya öncülük etmeleri sebebiyle teşekkür eden Katz, yakınları Gazze'de esir tutulan İsraillilerin ailelerine de iyi dilek temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
