İsrail Savunma Bakanı, İran’a Yönelik Saldırıların Artırılacağını Açıkladı

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile orduya İran'a yönelik saldırıların yoğunluğunu artırma talimatı verdiklerini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın sabah saatlerinde İsrail'e düzenlediği füze saldırıları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Katz, İran lideri Ali Hamaney'in korumalı sığınağının derinliklerinde oturarak İsrail'deki hastanelere ve yerleşim bölgelerine kasıtlı saldırılar düzenlediğini belirterek, "Bunlar en ağır savaş suçlarıdır ve Hamaney işlediği suçlar nedeniyle hesap verecektir" dedi.

Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve İran rejimini zayıflatmak amacıyla, İsrail ordusuna İran'daki stratejik hedeflere ve Tahran'daki hükümet hedeflerine yönelik saldırıların yoğunluğunu artırma talimatı verdik" ifadelerini kullandı.