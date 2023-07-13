İsrail Savunma Bakanı Bakü'de kabul edildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. İkili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin genişletilmesi konuları görüşüldü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, Aliyev'e İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun selamlarını iletti.

Aliyev de teşekkür ederek Gallant'tan selamını Netanyahu'ya iletmesini rica etti.

Askeri alandaki işbirliği de dahil olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan ziyaretinin iki ülke ilişkilerine katkılarından bahsedildi.

Görüşmede, İsrail'de Azerbaycan büyükelçiliğinin açılmasının işbirliğinin genişletilmesi açısından önemi vurgulandı.