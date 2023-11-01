İsrail Savunma Bakanı: 9 askerin daha öldürülmesi zor ve acı verici bir darbe
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki çatışmalarda 9 İsrail askerinin daha öldürülmesini zor ve acı verici bir darbe olarak nitelendirdi. Gallant, kararlılık gerektiren uzun ve karmaşık bir sürece hazır olduklarını belirtti.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.
Yerel basındaki haberlerde, Gazze'deki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha öldüğü kaydedildi.
Öldürülen İsrail askerinin kimliği açıklanmazken konuya ilişkin İsrail ordusundan da henüz açıklama yapılmadı.
Yerel basını bununla birlikte son 24 saatte Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısının 12'ye yükseldiğini yazdı.
İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Bu sabah yapılan açıklamada ise 9 İsrail askerinin daha Gazze Şeridi'nde öldüğü belirtilmişti.