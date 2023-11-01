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İsrail Savunma Bakanı: 9 askerin daha öldürülmesi zor ve acı verici bir darbe

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki çatışmalarda 9 İsrail askerinin daha öldürülmesini zor ve acı verici bir darbe olarak nitelendirdi. Gallant, kararlılık gerektiren uzun ve karmaşık bir sürece hazır olduklarını belirtti.