İsrail Savaş Uçakları Hamas Gözetleme Noktalarını Vurdu

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadına ait iki gözetleme noktasını vurduğu açıklandı. Bombardıman sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.