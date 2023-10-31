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İsrail Savaş Uçakları Gazze'yi Bombaladı: Çok Sayıda Ölü Var

İsrail savaş uçaklarının ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin farklı bölgelerindeki evlere düzenlenen hava saldırıları ve topçu atışları sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail uçakları ayrıca keşif uçuşları yapmak için aydınlatma fişekleri atmaya devam ediyor.