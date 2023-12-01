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İsrail Savaş Uçakları Gazze'yi Bombaladı

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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına hava saldırıları düzenledi. Çatışmalar yeniden başladı.

İsrail savaş ucakları, Gazze Şeridi'nin farklı farklı noktalarını bombaladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

Kaynak: AA / Dünya

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