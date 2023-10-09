İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki evlere düzenlenen hava saldırılarında birçok kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail Savaş Uçakları Gazze Şeridi'ni Vurdu: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıkları ve tıbbi kaynaklardan aldığı bilgiye göre, kentteki sivil yerleşim yerlerine savaş uçaklarının düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin Mısır sınırı yakınlarında bulunan Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'ne ait ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı.

Bölgedeki tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Hava saldırısına maruz kalan evin çevresindeki diğer evlerde de büyük hasar meydana geldi, çok sayıda yaralanan oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin Karaman ve Naayma caddelerindeki evleri hedef alan 20'den fazla hava saldırısında da onlarca kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan bir evi de hedef aldı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı.

Kentin orta kesimlerindeki Yermuk Camisi yakınında bir ev de isabet aldı.